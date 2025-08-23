Габриэл Силва перейдет в Верес из Гремио

Украинский клуб «Верес» близок к подписанию бразильского полузащитника Габриэла Силвы, который ранее выступал за «Гремио». Об этом сообщает портал euro.com.ua.

По информации источника, 23-летний хавбек получил предложение присоединиться к ровенскому клубу. Его контракт с «Гремио» действует до декабря 2025 года, но футболист намерен сменить команду и продолжить карьеру в Украинской Премьер-Лиге.

Ранее интерес к игроку проявляли и другие клубы УПЛ, однако «Верес» оказался наиболее настойчивым в переговорах. Отмечается, что последние полгода Силва не имел стабильной игровой практики, однако в текущем сезоне сумел провести 7 матчей и забить 1 гол.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца оценивается в 500 тысяч евро. Подписание полузащитника должно укрепить центр поля «Вереса» и добавить команде вариативности в атакующих действиях.

