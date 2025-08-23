Бывший игрок звездного Динамо: Жаль только Ярмоленко, которому приходиться в 35 лет нести этот позор на своей шее

Бывший игрок звездного "Динамо" Владимир Горилый специально для UA-Футбол поделился мнением об игре киевлян в матче плей-офф Лиги Европы против израильского "Маккаби" (Тель-Авив), закончившейся очередным поражением киевлян 1:3.

– Самоунижение "Динамо" продолжается. Никаких выводов не сделано после противостояния с "Пафосом"?

– А если вспомнить выступление в прошедшем этапе Лиги Европы, плюс эти матчи, то складывается катастрофическая ситуация. Идет полная деградация команды. Что говорить, если на 21-й минуте счет мог бы быть уже 3:0 в пользу "Маккаби". А гол киевлян во втором тайме выглядит как простая случайность. У игроков в глазах наблюдается опустошенность, а самое страшное – безразличие. Такое впечатление, что их загоняют на поле из-под палки, и они просто отбывают номер. И никаких не может быть отговорок: не играем дома, трудно и долго добираться, очень устаем… Трудно! Тогда аккуратно сложите форму и займитесь другим делом. Нашим воинам в окопе намного труднее. Сабо правильно говорит: "Где находят таких футболистов?". Жаль только Ярмоленко, которому приходиться в 35 лет на закате карьеры нести этот позор на своей шее. И что бросилось в глаза – физически команда "мертвая" и пациент уже в реанимации (смеется).

– А как можно назвать необдуманный поступок Вивчаренко, который без игровой необходимости прыгнул прямой ногой в соперника, и подвел и так несчастную команду. Доля вины поражения на его совести, не так ли?

– Это нужно спросить у главного тренера об игровой дисциплине. Между прочим, это не первый такой случай. В последнем розыгрыше Лиги Европы "Динамо" играло против "Ференцвароша", и при счете 0:0 еще в первом тайме таким образом был удален Дубинчак, прыгнувший в ноги сопернику. После удаления киевляне посыпались, проиграв 0:4. История повторяется.

– Приходится со всеми специалистами обсуждать "проходной двор" динамовской защиты. Пара Попов и Михавко постоянно устраивают "день открытых дверей". В этой игре увидели другое сочетание: Беловар и Михавко. Но от перестановки мест ничего не меняется. Как была защита дырявая, так и осталась. И, к сожалению, складывается такое впечатление, что у нас в футбол играют уже по блату. Вам так не кажется?

– Такое впечатление, что не только одна фигура играет по блату, а вся команда (смеется). Вышел Попов и стал играть в паре с Беловаром. И что? А ничего! Третий гол они вместе прозевали, соперник их разрезал передачей за спину, Перец выскочил по центру через их зону, из-под них спокойно и забил. Любое выбегание за спину – это постоянная опасность. Но проблема у "Динамо" не только в защите, проблема во всех линиях и звеньях. Где "дорогостоящий" Шапаренко, которого вовсе не видно на поле? С такой игрой он и цента не стоит. Где "лучший" бомбардир Ванат, который не может обыграть защитника один в один? По владению мячом у нас лучший вратарь Нещерет, и он набрал больше всех касаний. Потому что вся игра не вперед, а назад через вратаря, игроки не знают, что делать с мячом, поэтому назад и назад.

– Картина игры "Динамо" печальная…

– От "Динамо" осталась только буква. Пора переименовывать название клуба на что-то другое, чтобы эти… не позорили такое "Динамо". Кажется, игроки уже даже не воспринимают критику в свой адрес, они к ней адаптировались. Нет желания биться за эмблему некогда славного и звездного "Динамо". И это очень печально.

