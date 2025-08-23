Таблица коэффициентов УЕФА: Украина на дне

Продолжается квалификация в трех главных еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. После первых матчей 4-го раунда квалификации (Q4) обновилась таблица коэффициентов УЕФА, и для Украины она принесла разочарование. Материал подготовила редакция euro.com.ua.
Киевское «Динамо» в Лиге Европы вновь показало слабую игру и без шансов уступило «Маккаби» Тель-Авив со счетом 1:3. Донецкий «Шахтер» смог вырвать ничью в матче против швейцарского «Серветта» (1:1), а «Полесье» в Лиге конференций, имея преимущество в одного игрока весь второй тайм, разгромно проиграло «Фиорентине» (0:3).
Таким образом, за всю евронеделю Украина заработала лишь 1 очко из возможных 6 – благодаря ничьей «Шахтера». Но в квалификационном раунде оно делится пополам, а затем еще и на количество команд, стартовавших в турнирах (4). В результате это добавило всего +0,125 балла в таблицу коэффициентов УЕФА.
На данный момент сезонный показатель Украины составляет 2.250 очков, что дает лишь 24-е место среди стран в текущем сезоне.
В пятилетнем рейтинге, который определяет еврокубковые квоты, Украина удерживает 27-ю позицию с суммой 19.850 баллов. Но конкуренты активно пользуются шансами:
- Румыния добавила +0.375
- Хорватия, Венгрия, Словения и Азербайджан прибавили по +0.250
- Сербия, Словакия и Болгария остались с нулем
Венгрия и Румыния уже обогнали Сербию в борьбе за топ-22. Для Украины ситуация тревожная: чтобы чемпион УПЛ начинал с квалификации Лиги чемпионов не с первого, а хотя бы со второго раунда, нужно подняться минимум на 22-е место. Иначе с сезона 2026/27 стартовать придется с самой ранней стадии.
Таблица коэффициентов УЕФА 2026
Клубный рейтинг
