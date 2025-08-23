Судаков стал приоритетом клуба украинца. Попытка оформить трансфер ожидается к концу лета

Полузащитник донецкого "Шахтёра" Георгий Судаков в последнее время переживает не самое лучшее время как в своей карьере, так и в личной жизни.

Однако информация, что 22-летний украинец этим летом может покинуть "горняков", продолжает распространяться.

Стало известно, что португальский клуб, в котором играет соотечественник, партнёр по сборной, а также бывший партнёр по "Шахтёру" Анатолий Трубин, может воссоединить двух футболистов в "Бенфике".

"Орлы" после того, как отказались от трансфера игрока немецкого "Вольфсбурга" Мохаммеда Амуры из-за высокой цены на него, готовы поставить полузащитника "Шахтера" на вершину своего шорт-листа.

Дончане хотят рассмотреть предложение от 35 миллионов евро за игрока. В этом сезоне Георгий провёл 9 матчей во всех турнирах, в которых исполнил 2 ассиста.

Его цена, согласно данным портала Transfermarkt, равняется 32 миллионам евро.

