Вторая по деньгам, первая по отвратительному поведению. Итоги летнего Меркато в Серии А

Такой Меркато нам не нужен, и не из-за денег

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Летнее трансферное окно в Серии А закрыто, и время подвести итоги Меркато. Бурного, неприятного, но активного и начавшего новую эру не в одной команде.

Вторые по деньгам, первые по отвращению

Согласно Transfermarkt, Серия А стала второй в мире этим летом по тратам на трансферы с миллиардом евро (ее шестой результат в истории). Разумеется, сильно уступив АПЛ (2.33 миллиарда), но опередив Лигу 1 (723 миллиона) и других. По отрицательному трансферному сальдо (заработки минус траты) Серия А третья в мире с минус 301-им миллионом – третий результат в ее истории. У АПЛ минус 712 миллионов, у Саудовской лиги – минус 373. Четвертая – Лига 1 со 128-ю.

При этом по заработкам Серия А с 702-мя миллионами также вторая в мире этим летом. Лига 1 третья с 595-ю, АПЛ первая с 1.62 миллиарда. Хотя в истории итальянской лиги этот результат лишь десятый. Уж слишком часто клубы Серии А стали использовать формулу "аренда плюс выкуп при условиях". Условия эти очень легки и смешны, вроде первого набранного очка команды в 2025-ом году, но позволяют пока не записывать никакую трату на трансфер в бухгалтерских книгах.

А вот в моральном плане Меркато вызывал отвращение. Не таким хотелось видеть его, не таким вообще хочется видеть футбол. Ведущие игроки отказывались даже тренироваться со своими клубами, требуя трансферов. При том, что часто даже не получали никаких официальных предложений от других клубов. С другой стороны, клубы сразу же исключали ненужных игроков, отправляя их тренироваться отдельно и при этом не отпуская, а пытаясь выжать за них каждый евро.

Тон Коопмейнерс – один из лучших полузащитников лиги, Нико Гонсалес – один из лучших вингеров, Виктор Осимхен – один из лучших форвардов. Адемола Лукман – автор победного хет-трика в финале Лиги Европы. Их поведение, их отказ тренироваться и играть унижали и их клубы, и их лигу, и их самих. Коопмейнерс даже вытащил у врача справку о подавленном психологическом состоянии и из-за этого о невозможности тренироваться.

Как унижало лигу, игрока и клуб, например, исключение Федерико Кьезы из тренировок "Ювентуса" и его выставление на трансфер только потому, что отказался подписывать новый контракт. А Пауло Дибалу "Рома" хотела сплавить куда угодно, поскольку по контракту его зарплата и бонусы повысились.

Дошло до того, что болельщики "Фиорентины" благодарили Софьяна Амрабата за то, что, несмотря на требования трансфера, не отказывался тренироваться с командой, а даже играл в ее стартовом составе в августе в лиге и Лиге Конференций. Почему за такое нужно благодарить, называть "настоящим профессионалом"? Не должно ли это быть самим собой разумеещимся? Пока есть контракт, нужно тренироваться и играть. Элементарно.

"Ты доказал свое величие тем, что не действовал, как те бледные фигуры, которые прятались за своими агентами или выдумывали травмы", – писали Амрабату. "Ты выходил на поле и выдавал там все. Прощаясь тем путем, которым игроки прощались в том, старом футболе, за который стоило болеть".

Осимхен, игрок мирового топового уровня, в итоге был вынужден отправиться в Турцию в аренду. В чем виноват и он с агентом, и "Наполи". Филип Костич и Артур из "Ювентуса", Дивок Ориги и Фоде Балло-Туре из "Милана" рискуют просидеть на трибунах до января. Адриен Рабио – до сих пор свободный агент после ухода из "Ювентуса", то есть не тренируется с какой-либо командой все лето.

И даже многие выполненные трансферы состоялись лишь в последние дни августа. Те же Коопмейнерс, Гонсалес, Кьеза, Ромелу Лукаку, Альберт Гудмундссон не тренировались с командами, как и новичок "Ромы" Марио Эрмосо. Когда они наберут форму?

Участники Лиги Чемпионов

"Ювентус" стал олицетворением этого Меркато. Всех его плюсов и минусов. Именно из-за него Коопмейнерс и Гонсалес отказывались тренироваться, он сам исключил десяток игроков из команды и в итоге нашел новые не всем, да и поздно. Кьезу в итоге удалось продать "Ливерпулю" за 12 миллионов, а вот большие зарплаты исключенных Артура и Костича до сих пор висят на клубе.

Не случайно он заявлял на матчи первых двух туров лиги лишь 12-13 взрослых полевых игроков.

Тем не менее, в итоге Гонсалес и Коопмейнерс пришли, как и вингер Консейсау и защитник Калулу (аренды из "Порту" и "Милана"). А опорники Дуглас Луис, Кефрен Тюрам, вратарь Микеле Ди Грегорио, защитник Кабал пришли еще в июле.

Также удалось заработать 100 миллионов евро, из них 84 – на ненужных воспитанниках клуба – Суле, Хюйсене, Илинге-Джуниоре, Кене, Барренечеа, Де Винтере. А из важных потерь – лишь тот же Кьеза, Войцех Щенсны и Рабио.

И все же, несмотря на 164 миллиона трат на трансферы этим летом, остаются вопросы по укомплектованности обороны. Особенно – флангов. Вингеров не так много, да и Консейсау очень молод. А в атаке дублером Влаховича лишь Милик. И сумеет ли неопытный на Топ-уровне вратарь Ди Грегорио надежно заменить Щенсны?

"Интер" был противоположностью "Юве". Свои трансферы он практически сделал зимой, обеспечив подписание Мехди Тареми и Петра Зелински свободными агентами. Первый уже помог при травме Лаутаро Мартинеса. Летом же чемпион большей частью выплачивал за купленных в 2023-ем году (50 миллионов). А купил вратаря из "Дженоа" Хосепа Мартинеса за 13.5 миллионов. Вовремя, поскольку вдруг Ян Зоммер начал ошибаться.

Все же вопросы остаются. Симоне Индзаги все лето просил замену тяжело травмированному латералю Бьюкенену, но ее нет. В самом центре обороны – новый центральный защитник из Аргентины 21-летний Паласиос и 32-36-летние Де Фрай и Ачерби. Не было и нет сильной замены опорникам Чалханоглу и Барелле. И не удалось заработать – всего 13 миллионов продаж.

"Милан" усилил центральную ось. Защитник Павлович из "Зальцбурга" (18 миллионов) уже забивал и спасал от голов, опорник Фофана – игрок сборной Франции, Альваро Морату не нужно представлять, Тэмми Абрахам уже поучаствовал в голевой атаке. Также за 15 миллионов куплен правый защитник Эмерсон Рояль. То есть всего потрачен 71 миллион при заработанных 33-ех. А потеряны лишь Оливье Жиру и Калулу. Салемакерса, Побегу, Кьера и Адли и не хотели удерживать.

Хотя хватит ли этого? В первых трех турах не хватило. Мората уже травмирован, Рояль и Павлович уже наошибались. Лидеры команды Рафаэль Леау и Тео Эрнандес уже были усажены в запас, но их не удалось заменить как следует. Центр поля и оборона по-прежнему крайне мягкие.

"Аталанте" пришлось начать кадровую революцию. Хотя после возвращения в Лигу Чемпионов и первого трофея с 1963-го года (Лиги Европы) она ожидала иного. Тяжелейшие травмы Скальвини и Скамакки, демарши Коопмейнерса и Лукмана, уход по-доброму вратаря Муссо, латераля Хатебура и форварда Туре, нежелание выкупить латераля Холма, ранние мелкие травмы Толоя и Дзаньоло вынудили действовать.

По финансам все вышло отлично – 97 миллионов трат, 115 – заработка. Но по игре – три поражения в четырех официальных матчах, на которые удавалось собрать по 12-13 взрослых полевых игроков. До сих пор не хватает латералей, центральных защитников, силовых опорников, потерю Коопмейнерса, умевшего на поле все, невозможно восполнить. Лукман остался, но с каким желанием будет играть? Центрфорвард ныне в заявке лишь один.

Новички – вратарь Руй Патрисиу, защитники Белланова, Куадрадо, Коссуну и Годфри, полузащитники Брешианини, Сулемана и Самарджич, атакеры Дзаньоло и Ретеги. Ретеги уже забил трижды, Брешианини – дважды. Но и они, как и все остальные новички – очень рискованные ставки. Игроки либо уже очень старые, либо без серьезных достижений в карьере, либо запасные в предыдущих клубах.

Очень рискованные ставки и у "Болоньи". Холм, Миранда, Илинг-Джуниор – потенциально хорошие усиления на флангах обороны. Но и они под вопросом. Уж точно под вопросом центральные защитники Эрлич и Казале. Это замена ушедшему Риккардо Калафиори? Даллинга из "Тулузы" – замена лидеру команды в сезоне 2023/24 Джошуа Зиркзее? Побега – усиление центра поля, а 20-летний аргентинец – флангов атаки?

"Болонья" вышла из Меркато с плюсом в 44 миллиона евро (98-54). Хотя ожидалось, что в преддверии дебюта в Лиге Чемпионов потратится, усилится и выйдет с минусом. Странно.

Другие

На бумаге "Ювентус" и "Рома" провели наиболее мощный Меркато. После двух сезонов почти без трат и с жесткой экономией вдруг начав бурно тратить. При этом и римляне исключали игроков (Карсдорп), и они часть трансферов успели в июле, а часть – в самом конце августа. Потратили они 91 миллион. При этом заработав 27 на Ауаре, Жоау Коште, Белотти. Сами отпустили Лукаку, Бове, Патрисиу, Смоллинга, Карсдорпа, Льоренте, Кристенсена, Спинаццолу, Абрахама.

Техничный опорник Ле Фе, силовой опорник игрок сборной Франции Коне, энергичный фланговый универсал Салемакерс, опытный свободный агент защитник Эрмосо из "Атлетико" Мадрид, талантливый атакер Суле, лучший бомбардир Примеры предыдущего сезона Артем Довбик. Дибала отказался ехать в Саудовскую Аравию на зарплату в 75 миллионов евро за три года, вызвав восхищение болельщиков.

Впрочем, пока мы видим, что трансферы не работают. Прихода Даля и Абдулхамида из шведской и саудовской лиг вряд ли хватит флангам обороны, где очень нужно усиление. А у Довбика лишь один дублер – вечно арендованный Шомуродов.

"Лацио" потерял своих легенд – Чиро Иммобиле и Луиса Альберто, а также почти легенду Фелипе Андерсона. Отпустил Казале в "Болонью", расстался с Камадой и Катальди. Вместо них пришли опытный защитник Жиго из "Марселя", вингеры "Вероны" и "Салернитаны" Нослин и Чауна, форвард "Салернитаны" Диа. Пришли также опорники Деле-Баширу из "Хатайспора" и Кастровилли из "Фиорентины". А также в аренду – левый защитник Тавареш из "Арсенала".

Кажется, что это очень мало, что это несерьезно, что такие трансферы скатят команду в середняки. Тем более, что в центре и на правом фланге обороны нужны еще усиления даже чисто количественно. Хотя Диа уже забил, а Тавареш – дважды ассистировал.

"Фиорентина" продала Гонсалеса, но купила Альберта Гудмундссона. Замена равноценная по уровню, хотя и не по стилю. А вот вместо важного защитника Миленковича и активно игравших опорников Артура, Данкана, Бонавентуры, Амрабата привела Понграчича из "Лечче", Адли из "Милана", Ричардсона из "Реймса", Катальди из "Лацио", Бове из "Ромы". Хватит ли их? Здесь, по сути, строится новая команда.

Кольпани, Мойзе Кен, Гудмундссон, забивной латераль Робин Гозенс – способны ли эти новички в атаке решить жуткую проблему команды с реализацией? А Давид Де Хеа после года без футбола – укрепить вратарскую позицию?

"Наполи" долго мучился из-за неспособности продать Осимхена и воспользоваться деньгами на покупки. Антонио Конте уже активно критиковал клуб за трансферную работу. Меркато был проведен с большим опозданием. Но все же в итоге любимец Конте Ромелу Лукаку, защитник сборной Италии Буонджорно, опорники из "Манчестер Юнайтед" и "Брайтона" МакТоминей и Гилмор, вингер из "Бенфики" Давид Нерес – серьезные усиления.

Вопрос, хватит ли всего этого, а также Леонардо Спинаццолы и Рафы Марина, для усиления игры в обороне, ужасной в предыдущем сезоне? В ее центре и на флангах требовались еще трансферы. Но они были невозможны, поскольку и без того "Наполи" в огромном минусе – 138 миллионов евро (149-11). Из-за Осимхена, вчера уехавшего лишь в аренду в "Галатасарай". Нет креативного опорника на замену Петру Зелински.

В "Торино" продажи Буонджорно и Беллановы, игроков сборной Италии, вызвали протест болельщиков, демонстрацию, баннеры. Ушел еще один важный защитник – Рикардо Родригес. Но пока "Торо" справляется с семью очками в трех турах. За него забивал уже новый защитник Коко, а также новый форвард Че Адамс. Оборону также могут укрепить Борна Соса из "Аякса", Марипан из "Монако". Валюкевич из "Эмполи" и Педерсен из "Сассуоло" также пришли.

"Дженоа" потеряла Гудмундссона и Ретеги, авторов 21-го из 45-ти ее голов в предыдущем сезоне. Способны ли их заменить новички Пинамонти и Миретти? Потеряла и первого вратаря Мартинеса. Его замена Голлини уже грубо ошибся. Теоретически команду ожидают серьезные проблемы. Как и "Монцу" без Кольпани и Ди Грегорио. Турати, вылетевший в сезоне 2023/24 с "Фрозиноне" – замена второму.

"Верона" потеряла Кабала, Нослина, Фолоруншо и еще кучу менее важных игроков. Но и многих набрала. Малоизвестные Москера и Ливраменто уже забивали, как и более известный Тенгстедт из "Бенфики". "Удинезе" потерял важных игроков Самарджича, Уоласа, Переса, Роберто Перейру, а набрал из Румынии, Польши, Чили, Швеции, "Метца", "Лорьяна". И вернул Алексиса Санчеса. Обе команды, как всегда, сильно рискуют.

Среди остальных следует отметить новичка "Комо". Команда, которую тренирует Сеск Фабрегас, заполнила немало заголовков подписанием Рафаэля Варана, Пепе Рейны, Серхи Роберто, Андреа Белотти, Альберто Морено, Эмиля Аудеро. Но первый уже получил тяжелую травму. А остальные набрали лишь одно очко в трех первых турах лиги и вылетели из Кубка Италии.

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