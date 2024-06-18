«Коламбус» объявил об увольнении Венсана с поста главного тренера

«Коламбус» на официальном сайте сообщил, что Паскаль Венсан покидает пост главного тренера команды.

«Спасибо, Паз, за твой тяжелый труд, профессионализм и вклад в «Блю Джэкетс», — написала пресс-служба клуба в Twitter.

52-летний канадец работал с командой с 2023 года после увольнения Майка Бэбкока в связи со скандалом. В сезоне-2023/24 «Блю Джэкетс» под руководством Венсана заняли последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

В НХЛ снова уволили тренера-легенду — уже навсегда. Что за скандал был на этот раз?

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