Эмполи с Коваленко уступил Болонье в 29 туре Серии А

Эмполи минимально проиграл Болонье в пределах 29 тура итальянской Серии А.
Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу подопечных Тьяго Мотты.
Украинский полузащитник Эмполи Виктор Коваленко вышел на поле на 66-й минуте. Результативными действиями не отметился.
В нынешнем сезоне украинец провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
Чемпионат Италии — Серия А
29 тур, 15 марта
Эмполи — Болонья 0:1 (0:0)
Голлы: 0:1 — 90+4 Фаббиан
После этой победы Болонья закрепилась на 4-й строчке в турнирной таблице. Эмполи остался на 17-м месте.