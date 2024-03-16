Эмполи с Коваленко уступил Болонье в 29 туре Серии А

Эмполи минимально проиграл Болонье в пределах 29 тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу подопечных Тьяго Мотты.

Украинский полузащитник Эмполи Виктор Коваленко вышел на поле на 66-й минуте. Результативными действиями не отметился.

В нынешнем сезоне украинец провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Чемпионат Италии — Серия А

29 тур, 15 марта

Эмполи — Болонья 0:1 (0:0)

Голлы: 0:1 — 90+4 Фаббиан

После этой победы Болонья закрепилась на 4-й строчке в турнирной таблице. Эмполи остался на 17-м месте.

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