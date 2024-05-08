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Футбол

Кучеров, Мэттьюс и Маккиннон претендуют на «Тед Линдсей Эворд»

Кучеров, Мэттьюс и Маккиннон претендуют на «Тед Линдсей Эворд»

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

НХЛ назвала тройку финалистов на приз «Тед Линсдей Эворд», вручаемый самому выдающемуся игроку сезона по итогам голосования профсоюза хоккеистов НХЛ.

В итоговую тройку вошли россиянин Никита Кучеров («Тампа»), Нэйтан Маккиннон («Колорадо») и Остон Мэттьюс («Торонто»).

Кучеров и Мэттьюс по разу выигрывали награду. Маккиннон может стать ее обладателем впервые.

Кучеров в регулярном чемпионате набрал 144 (44+100) очка в 81 игре и стал лучшим бомбардиром лиги. На счету Маккиннона 140 (51+89) очков в 82 матчах этого регулярного чемпионата. В активе Мэттьюса 107 (69+38) очков в 81 игре.

Действующим обладателем «Тед Линсдей Эворд» является форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который четырежды выигрывал награду.

7 мая стало известно, что Кучеров, Маккиннон и Макдэвид вошли в финальную тройку номинантов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку сезона (за наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате), его обладателя голосованием определяют члены ассоциации хоккейных журналистов.

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