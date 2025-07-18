Александр Петренко перешел в «Старый Луцк»

Как сообщает Федерация баскетбола Украины, защитник БК «Запорожье» Александр Петренко подписал контракт с новым клубом. С нового сезона 22-летний спортсмен будет выступать за команду «Старый Луцк». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

В минувшем чемпионате Украины Петренко играл за «Запорожье» и показывал стабильные результаты. В среднем он набирал 5 очков и совершал 1,7 подбора за матч в рамках регулярного сезона. Несмотря на молодость, игрок уже успел проявить себя как перспективный защитник и теперь готов к новым вызовам.

«Я с нетерпением жду начала тренировок в новом клубе и работы под руководством нового тренера. Мы уже успели пообщаться с Антоном Мусиенко, нашли общий язык. Новый этап в карьере — это всегда хорошо, потому что мотивирует становиться лучше», — прокомментировал свой переход Александр Петренко.

Ранее баскетболист играл за «Химик» из Южного, а также защищал цвета клуба «Прометей». Теперь же он сосредоточен на подготовке к сезону в составе «Старого Луцка» и намерен помогать команде добиваться новых успехов.

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