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Футбол

Эспаньол нацелился на подписание нападающего одного из новичков АПЛ

Эспаньол нацелился на подписание нападающего одного из новичков АПЛ

    • "Эспаньол" нацелился на подписание нападающего "Бернли", одного из новичков Английской Премьер-лиги.

    Как сообщил журналист Маттео Моретто для издания Marca, каталонский клуб стремится подписать на постоянной основе 20-летнего Луку Колеошо, игравший этим летом в составе сборной Италии U-21 на молодежном чемпионате Европы.

    Отметим, что Колеошо является воспитанником академии "Эспаньола".

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    • В сезоне 2024/25 Лука Колеошо забил всего два гола в 28 матчах за "Бернли" в Чемпионшипе. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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