Эспаньол нацелился на подписание нападающего одного из новичков АПЛ

"Эспаньол" нацелился на подписание нападающего "Бернли", одного из новичков Английской Премьер-лиги.
Как сообщил журналист Маттео Моретто для издания Marca, каталонский клуб стремится подписать на постоянной основе 20-летнего Луку Колеошо, игравший этим летом в составе сборной Италии U-21 на молодежном чемпионате Европы.
Отметим, что Колеошо является воспитанником академии "Эспаньола".
В сезоне 2024/25 Лука Колеошо забил всего два гола в 28 матчах за "Бернли" в Чемпионшипе. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 12 миллионов евро.