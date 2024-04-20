Ювентус спасся в матче с Кальяри, Дженоа Малиновского уступила Лацио: результаты 33 тура Серии А

В пределах 33 тура итальянской Серии А по футболу Ювентус сыграл вничью с Кальяри, а Дженоа уступила Лацио. Отметим, что украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский не смог сыграть в матче, ведь восстанавливается от травмы задней поверхности бедра. Он вылетел по меньшей мере до конца апреля. Чемпионат Италии — Серия А 33 тур, 19 апреля

Дженоа — Лацио 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — 67 Альберто

Кальяри — Ювентус 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 — 30 Гаэтано, 2:0 — 36 Мина (пен), 2:1 — 61 Влахович, 2:2 — 87 Доссена (автогол)

Напомним, в 32 туре итальянского чемпионата «грифоны» сыграли вничью с Фиорентиной, а Кальяри сенсационно отобрал очки в Интера.

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