Хэмилтон: Гонка была трудная, но у меня отличный настрой

Льюис Хэмилтон отлично стартовал в субботнем спринте в Шанхае, сразу опередил Ландо Норриса, обладателя поула, и вышел в лидеры, однако возможности машины Mercedes не позволили сдержать натиск Макса Ферстаппена на невероятно быстрой RB20. На 9-м круге действующий чемпион мира вышел вперёд, однако похоже, что Хэмилтон не слишком расстроился…

Льюис Хэмилтон: «Каждый год, когда я приезжаю в Китай, местные болельщики меня по-настоящему горячо поддерживают, и я их очень люблю! Конечно, меня это очень радует, и я им очень благодарен.

Сегодня мы могли бороться с Red Bull, и это уже признак значительного прогресса, хотя гонка была трудная, и в итоге я отстал, но получил немало информации о поведении машины, поэтому у меня отличный настрой перед завтрашним Гран При.

Если говорить о предстоящей квалификации, то полагаю, что на одном быстром круге мы по-прежнему уступаем Red Bull и Ferrari. Конечно, McLaren тоже впереди, возможно, даже Aston Martin, но сегодня мы это проверим.

Не думаю, что сегодня мы сможем бороться за позиции в первом ряду, но, к счастью, теперь у нас есть возможность работать с машиной, и я надеюсь, что за время, оставшееся до квалификации, мы сможем скорректировать настройки, и это позволит лучше провести эту сессию, чем удавалось в прошлом».

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