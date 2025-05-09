Сафнауэр планирует создать новую команду Формулы 1

В 2026 году в Формуле 1 дебютирует команда Cadillac, и, тем самым, количество участников возрастёт до одиннадцати. Отмар Сафнауэр, руководивший в своё время Racing Point/Aston Martin и Alpine, считает, что в чемпионате мира есть место для двенадцатой команды, и он уже приступил к работе над проектом.

Отмар Сафнауэр: «Когда мне было 28 лет, в Формуле 1 выступали двенадцать команд. Свой первый контракт в Формуле 1 я подписал с BAR в 1997-м, и тогда в чемпионате участников было ещё больше, поэтому приходилось проводить предквалификацию.

Именно поэтому я считаю, что сейчас тоже есть место для двенадцатой команды. И если будет принято решение ещё расширить список участников, я хочу быть к этому готовым и подать заявку, которая окажется успешной. Именно над этим я сейчас работаю.

Cadillac стала одиннадцатым участником, но, насколько я понимаю, их выбрали из пяти других заявок. Поэтому я вполне могу представить, что если в Формуле 1 захотят пригласить ещё одну команду, то заявок будет больше одной. Я хочу сделать всё, чтобы моя заявка оказалась лучшей, если в Формуле 1 запустят процесс выбора новой команды».

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