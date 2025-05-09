“По сути, ничего не изменилось, просто теперь она представляет Австралию”. Марта Костюк – о послематчевом рукопожатии с Дарьей Касаткиной

Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня в матче второго круга турнира в Риме обыграла экс-россиянку Дарью Касаткину, которая теперь выступает за Австралию



До игры, Марта выпустила заявление, в котором отметила, что уважает Касаткину, за то, что она высказалась против войны и приняла решение отказаться от российского спортивного гражданства. После матча Костюк у сетки пожала руку Касаткиной.

“Я была очень рада за неё и за её решение, но я не могу сказать, что мы с ней друзья”, – отметила после игры Костюк. – Я считаю, что мы коллеги по туру, как и со всеми остальными игроками. Ничего официального между нами не было. По сути, ничего не изменилось, просто теперь она представляет Австралию, и я пожала ей руку. Я действительно рада за неё”.



“Я не припомню других спортсменов, которые бы высказывались против войны”, – пояснила свое решение украинка. – Я не знаю, какими были мотивы для смены паспорта у других игроков. Возможно, у них были проблемы с визами или им просто приятнее представлять страну, флаг которой стоит рядом с твоим именем. Но их намерения мне неизвестны – они об этом не говорили. Флаг рядом с именем – это лишь часть картины, а вся картина мне пока не ясна”.

Марта призналась, что не строит иллюзий, что многие спортсмены последуют примеру Касаткиной, но считает её поступок важным и достойным уважения.

“Всё зависит от ценностей человека. От того, за что он готов стоять, что он поддерживает и как может жить с собственными решениями. Каждый выбирает сам. Я не могу решать за других, но считаю, что Дарья – очень достойный пример того, как можно найти выход из сложной жизненной ситуации”, – подытожила украинская теннисистка.



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