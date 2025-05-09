Барселона проведет предсезонное турне в Японии и Южной Корее

"Барселона" определилась с планами на предсезонную подготовку следующим летом и отправится в турне в Азию. Каталонский клуб проведет три товарищеских матча в Японии и Южной Корее с 21 июля по 4 августа.

Поскольку "Барселона" не будет участвовать в клубном чемпионате мира, турне по Азии станет главным пунктом их предсезонной программы. Сначала команда отправится в Японию, где сыграет один матч, после чего отправятся в Южную Корею для проведения еще двух поединков.

За эти три матча "Барселона" получит не менее 15 миллионов евро.

www.ua-football.com