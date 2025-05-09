Российский боксер готов выйти на бой с Ломаченко. Что ответит украинец

Instagram. Василий Ломаченко

Боксеры легкого веса Заур Абдуллаев и Рэймонд Мураталья проведут поединок за статус обязательного претендента на титул IBF, которым владеет Василий Ломаченко.

У россиянина Абдуллаева спросили, готов ли он в случае успеха выйти на бой с украинцем Ломаченко.

«Готов ли я драться с Ломаченко? Конечно, Василий – легенда бокса. Я буду рад провести с ним поединок», – сказал Абдуллаев.

При этом Ломаченко все еще не высказался о том, собирается ли он продолжать карьеру. Промоутер Боб Арум ожидал получить ответ еще в феврале, но чемпион сохраняет молчание.

Известно, что у Ломаченко есть проблемы со спиной.

sport.ua