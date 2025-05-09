Ди Грасси: Льюис остаётся одним из величайших гонщиков

Лукасу ди Грасси, бывшему гонщику Формулы 1, ныне выступающему в Формуле E (где он в 2017-м выиграл титул), в августе этого года исполнится 41 год, т.е. он почти ровесник Льюиса Хэмилтона.

Пожалуй, ему можно верить, когда он говорит, что пик спортивной формы Хэмилтона уже в прошлом, однако семикратный чемпион мира остаётся одним из лучших гонщиков всех времён.

Теперь Хэмилтон стал гонщиком Ferrari, но период адаптации к итальянской команде и её машине затянулся, а результаты явно не соответствуют ожиданиям. К чести Льюиса в Китае он выиграл спринт, а в минувший уик-энд в Майми в короткой субботней гонке финишировал третьим.

«Думаю, отчасти это связано с возрастом, но при этом надо говорить о том, что он по-прежнему жаждет успеха, – поделился ди Грасси в интервью RacingNews365. – Сколь сильно он хочет выиграть ещё один титул? В состоянии ли он подчинить всю свою жизнь этой цели, как в те годы, когда впервые стремился стать чемпионом мира? Сколько времени он сейчас посвящает работе на симуляторе?

Полагаю, на его ситуацию влияет множество факторов. Думаю, в том числе надо говорить и о его возрасте, согласитесь? Ситуация очень необычная, но также меня поражает, что тут можно проводить аналогии с другими видами спорта.

Например, Рафаль Надаль 14 раз выигрывал открытый чемпионат Франции и за каждое очко бился так, словно последний раз в жизни. А если проигрывал, то на следующий день лишался аппетита. И если человек так же борется за каждое очко, как Надаль в теннисе, тогда это совсем другое дело.

Когда вы становитесь старше, когда у вас есть семья, а карьера уже сложилась, и вокруг полно других возможностей, будете ли вы по-прежнему способны жертвовать всем? В общем, многое зависит от психологического настроя, а он у разных людей разный, и я на 100% уверен, что в плане технических возможностей Льюис уже не на пике формы.

Но это ничего не значит, потому что, по-моему, он остаётся одним из величайших гонщиков в истории. Мы ровесники, поэтому я отлично его знаю ещё по картингу и молодёжным сериям. Люди ожидают от него выступлений на самом высоком уровне, но надо учитывать, что дело не только в его способностях».

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