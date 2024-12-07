Фредерик Вассёр: Проблемы не стали сюрпризом

Надежды Ferrari побороться в Абу-Даби за Кубок конструкторов, существенно пошатнулись из-за штрафа, полученного Шарлем Леклером за нештатную замену на его машине накопителя энергии.

Стандартный штраф за это – минус десять стартовых позиций, отыграть которые на трассе автодрома Яс-Марина почти нереально, учитывая силу и скорость соперников итальянской команды. Впрочем, как объяснил Фредерик Вассёр, руководитель Скудерии, произошедшее не стало сюрпризом.

Фредерик Вассёр: «Уик-энд ещё даже не стартовал, а у нас уже начались болезненные проблемы. Впрочем, для нас это не стало сюрпризом, поскольку мы отслеживали состояние и работу этого элемента силовой установки на протяжении двух предыдущих уик-эндов и знали, что он уже на пределе.

Поэтому ещё до старта уик-энда мы приняли решение о его замене, поскольку хотели избежать схода с дистанции гонки или даже пропуска какой-либо из сессий. Но ситуация такая, какая есть, и теперь мы должны полностью сосредоточиться на своей работе и постараться добиться максимально возможного результата даже в таких условиях, уже с учётом штрафа.

Но и без всяких штрафов наша задача была трудновыполнимой со статистической точки зрения. Лишь один раз за весь сезон нам удалось заработать на 21 очко больше, чем McLaren, а штраф, конечно, только всё усложнил.

Тем не менее, ничего невозможного нет! Поэтому приложим все усилия, чтобы как можно лучше отработать в этот уик-энд и получить максимум очков, а там посмотрим, где окажемся мы, а где – McLaren».

Также Вассёр сказал несколько слов о необычной ситуации на первой тренировке, когда машины Ferrari пилотировали два брата Леклер.

«Полагаю, это был волнительный момент для них и для их семьи, – сказал руководитель итальянской команды. – Мы хотели дать возможность Артуру сесть за руль, потому что он очень интенсивно работает на симуляторе, посвятил этому множество уик-эндов, и важно было дать ему возможность пилотировать реальную машину, чтобы он смог сравнить свои ощущения.

Такие возможности появляются редко, но сегодня для этого был подходящий день, и Артур неплохо справился. Правда, у меня на пит-уолл были некоторые трудности, потому что у братьев абсолютно одинаковые голоса! (смеётся) Я вообще не мог отличить, кто из них говорит!

В любом случае, мы всё это организовали не только ради того, чтобы доставить удовольствие их семье: Артур действительно выполняет для команды весьма полезную работу».

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