Моуринью: ПСЖ не добивается успеха в еврокубках, потому что во Франции они не могут подготовиться

Португальский специалист намекнул на слабый уровень Лиги 1
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Жозе Моуринью объяснил, почему ПСЖ не добивается успехов в еврокубках.
"В Европе немного другая культура, там мы сталкиваемся с командами, которые играют в более высоком темпе и с большей интенсивностью. Почему ПСЖ не добивается успеха в еврокубках? Потому что, играя во Франции, они не могут подготовиться к тому, что столкнутся в Европе”.
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“Я иногда строю тактику на матчи в Турции, уже думая о еврокубковых играх. Поскольку то, что мы делаем здесь, сложно переносить в Европу”, – сказал главный тренер “Фенербахче”.
"Канарейки" занимают второе место в чемпионате Турции.