«Я хочу его победы, но не будет». Промоутер Джошуа – об Усик – Фьюри 2

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Я просто не имею представления, как победить Усика. Однако Тайсон – умный парень. Я ставлю на Усика в реванше. Хотя мое сердце хочет победы Тайсона, но этого не будет. Тайсон является аутсайдером этого боя», – отметил Хирн.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua