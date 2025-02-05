Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Известный конголезский супертяжеловес Мартин Баколе уверен в победе против чемпиона WBA, WBA, WBO и IBO украинца Александра Усика.

«Да, я считаю, что я единственный человек, который может это сделать. Я легко смогу победить Усика, нокаутирую его. Я говорю это не только потому, что я спарринговал с ним, но я знаю, как остановить боксера-левшу. Я всю свою жизнь этому учился, боксируя со своим братом, который является левшой. Я просчитываю каждое движение Усика и отправлю его в нокаут», – сказал Баколе.

Последний бой Баколе провел в августе 2024 года, неожиданно нокаутировав перспективного супертяжеловеса Джареда Андерсона.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

sport.ua