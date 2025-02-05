Брандл: Хэмилтон должен использовать свой опыт

Бывший гонщик Формулы 1 Мартин Брандл в эфире Sky Sport говорил о важности первых гонок в составе Ferrari для Льюиса Хэмилтона…

Мартин Брандл: «Льюис должен сразу соответствовать скорости напарника. На этом уровне нет оправданий ни для кого, даже для новичков, но новичкам можно дать полсезона, чтобы освоиться. Он должен использовать свой опыт.

В Ferrari ждут, что Льюис превзойдет напарника и максимально использует возможности машины за две-три гонки. Но не стоит его недооценивать.

Проблема в том, что его напарник Шарль Леклер работает в команде уже семь лет и точно знает, какие кнопки нажимать и что делать. Льюису придется с этим столкнуться и с тем, что Леклер невероятно быстр.

Но я не сомневаюсь – если машина Ferrari позволит выигрывать гонки и титулы, Льюис будет побеждать.

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