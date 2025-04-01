Ferrari F2001 Михаэля Шумахера выставлена на аукцион

Аукционный дом RM Sotheby’s выставил на торги Ferrari F2001, за рулём которой Михаэль Шумахер выиграл два Гран При в сезоне 2001 года.

На торги, которые пройдут в конце мая в Монако в дни гоночного уик-энда Формулы 1, выставлено шасси 211. За рулём конкретно этой машины немецкий гонщик выиграл Гран При Монако (последняя победа на этой городской трассе в карьере Шумахера) и Гран При Венгрии, по итогам которого Михаэль гарантировал себе четвёртый чемпионский титул.

В 2017 году шасси 211 уже выставлялось на торги. Тогда неназванный покупатель заплатил за Ferrari F2001 рекордную на тот момент сумму в $7,5 миллионов, которая была перекрыта в 2022-м коллекционером, заплатившим за Ferrari F2003-GA Шумахера $13,2 миллиона. Не исключено, что на торгах в Монако F2001 вернёт себе лидерство в рейтинге самых дорогих машин Формулы 1.

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