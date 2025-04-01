Connect with us
Автоспорт

Ferrari F2001 Михаэля Шумахера выставлена на аукцион

Ferrari F2001 Михаэля Шумахера выставлена на аукцион

Аукционный дом RM Sotheby’s выставил на торги Ferrari F2001, за рулём которой Михаэль Шумахер выиграл два Гран При в сезоне 2001 года.

На торги, которые пройдут в конце мая в Монако в дни гоночного уик-энда Формулы 1, выставлено шасси 211. За рулём конкретно этой машины немецкий гонщик выиграл Гран При Монако (последняя победа на этой городской трассе в карьере Шумахера) и Гран При Венгрии, по итогам которого Михаэль гарантировал себе четвёртый чемпионский титул.

В 2017 году шасси 211 уже выставлялось на торги. Тогда неназванный покупатель заплатил за Ferrari F2001 рекордную на тот момент сумму в $7,5 миллионов, которая была перекрыта в 2022-м коллекционером, заплатившим за Ferrari F2003-GA Шумахера $13,2 миллиона. Не исключено, что на торгах в Монако F2001 вернёт себе лидерство в рейтинге самых дорогих машин Формулы 1.

Источник

Related Topics
Comments
More in Автоспорт
aquapolis