Украинец Роман Крыкля проведет титульный бой на турнире ONE Fight Night 30

Instagram. Роман Крыкля

4 апреля в Бангкоке (Таиланд) состоится турнир ONE Fight Night 30, главным событием которого станет бой украинца.

Чемпион One Championship по тайскому боксу Роман Крыкля проведет защиту титула против британца Линдона Ноулза, который владеет титулом WBC по муай-тай.

Украинский боец накануне этого противостояния рассказал о своей подготовке и поделился ожиданиями от встречи с британским претендентом:

«Ожидайте действий. Я всегда выкладываюсь на 100 процентов в каждом бою. Всегда есть интенсивность, всегда драма – я не участвую в скучных боях. Линдон агрессивен, опытен и всегда движется вперед – в этом его главная сила. У него также есть прочная основа в классическом тайском боксе. Что касается меня, то я буду полагаться на свои движения, скорость и кардио, чтобы создать преимущество.

Не думаю, что этот бой продлится все пять раундов. Тяжеловесы, маленькие перчатки, правила муай-тай – добавьте локти и колени, и высока вероятность нокаута. В идеале я хотел бы провести некоторое время на ринге, показать свою технику и закончить бой досрочно.

Моя подготовка не сильно изменилась. Система моего тренера основана на традиционном муай-тай с сильным влиянием кикбоксинга, поэтому мне всегда было комфортно переключаться между этими двумя видами спорта», – рассказал Крыкля.

sport.ua