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13 февраля в 19:00 в Нью-Йорке состоится цереиония взвешивания с участием украинского боксера.

Бой проведут чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик (19–0, 9 КО) из Украины и претендент Кейшон Дэвис (12–0, 8 КО) из США.

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В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке состоится титульный поединок в легком весе.

На кону будет стоять титул WBO, который Беринчик выиграл в мае 2024 года в бою против мексиканца Эмануэля Наваррете.

Беринчик будет защищать титул против сверхсложного оппонента. Но шансы есть

Денис Беринчик – Кейшон Дэвис. Церемония взвешивания. Смотреть онлайн LIVE

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