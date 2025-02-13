Киев-Баскет неожиданно уступил Черкасским Мавпам в Суперлиге Favbet-2024/25

Подопечные Нагорного не оставили шансов второй команде чемпионата, выиграв у киевлян первый матч из последних 8-ми

Ивано-франковский бабл в Суперлиге Favbet открылся матчем Киев Баскет — Черкасские Мавпы, в котором столичная команда потерпела неожиданное поражение со счетом 69:88.

Уже в середине первой четверти команда Дмитрия Нагорного смогла оторваться на 10 очков, а к концу отрезка получила перевес +15. Во второй половине следующей четверти киевляне, казалось, начали камбек, сократив отрыв к большому перерыву до семи пунктов.

Но Мавпы не были намерены упускать этот матч и в дальнейшем сыграли максимально солидно, удерживая грозного соперника на безопасном расстоянии. Под конец подопечные Нагорного еще и увеличили гандикап до +19.

Мощную игру в составе победителей продемонстрировали старожил Лев Кошеватский и зимний новичок Майкл Дюпри. Также сильно выступил сегодняшний рекордсмен Андрей Агафонов. В составе Киев-Баскета никто не набрал больше 13 очков, а Максиму Сандулу немного не хватило до дабл-дабла.

Черкасские Мавпы выиграли у столичной команды впервые за последние 8 матчей — предыдущий такой успех был датирован осенью 2023 года. Эта победа позволила им догнать и обогнать Кривбасс на третьей строчке турнирной таблицы. Киев-Баскет, несмотря на два поражения подряд, уверенно занимает второе место.

Бабл продолжится сегодня матчем, в котором Прикарпатье-Говерла примет Кривбасс.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Черкасские Мавпы — 69:88 (13:28, 22:14, 16:23, 18:23)

Киев-Баскет: Клевзуник (13 + 7 подборов), Буренко (13 + 4 передачи), Сафонов (11), Сушкин (10), Сандул (8 + 9 подборов), Когут (8), Зайцев (6)

Черкасские Мавпы: Кошеватский (23 + 8 передач), Дюпри (21 + 8), Агафонов (19 + 7 подборов + 5 передач), Климов (12), Клебан (8), Упырь (4 — 4 потери), Пирогов (1)

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