Перформанс тижня в баскетбольній Суперлізі: найкращий матч у кар’єрі Буренка допоміг «КБ» фінішувати третім

Регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги завершено – ми знаємо усі вісім команд, що візьмуть участь у поєдинках на виліт (вони стартують 26 березня) та пари першого раунду плей-оф.

Вони визначилися після вирішення низки інтриг у заключних баблах регулярки в Івано-Франківську та Києві: головною була боротьба за підсумкове третє місце у турнірній таблиці, переможцем якої став «Київ-Баскет» Дмитра Забірченка.

Tribuna.com разом із титульним спонсором Суперліги компанією FAVBET визначила найкращий перформанс заключного ігрового тижня регулярки – насиченого індивідуальними рекордами і просто потужними індивідуальними виступами.

Одразу декілька гравців подарували дуже яскраві матчі:

🟣 чинний MVP Суперліги Володимир Конєв встановив кар’єрний рекорд результативності у Суперлізі у зустрічі зі «Старим Луцьком», набравши 29 очок за менш ніж 26 хвилин ігрового часу – а його «Дніпро» після програної стартової чверті і близької першої половини провів шалений ривок по перерві і здобув більш ніж переконливу перемогу з рахунком 97:69;

🟣 Ілайджа Джойнер зіграв класний поєдинок проти «Біпи»: на його рахунку 27 очок (найкращий результат американця у сезоні), шість підбирань та шість результативних передач у грі, якою «Рівне» розпочало триматчеву переможну серію та гарантувало собі другий посів у плей-оф;

🟣 Ерік Бун став величезною проблемою для захисту «Запоріжжя»: американський легіонер «Черкаських Мавп – Дніпра» оформив дабл-дабл з 26 очок та 12 результативних передач (це була його друга зустріч у сезоні із двозначною кількістю асистів), допомігши підопічним Артема Сліпенчука впевнено виграти із рахунком 90:75.

Однак усіх їх перевершив Павло Буренко – у дуже важливий момент досвідчений захисник «Київ-Баскета» провів свій найрезультативніший матч у кар’єрі. У лобовій грі із «Запоріжжям» за третє місце за підсумками регулярного сезону (її «бджоли» виграли з рахунком 77:65) він здобув найкращі для себе у Суперлізі 35 очок, додавши до них вісім підбирань та три результативні передачі.

35 балів Буренка – четвертий найкращий бомбардирський перформанс у регулярному сезоні загалом та другий серед українських баскетболістів (більше, 41, набирав лише Андрій Агафонов у грудневому поєдинку проти «Біпи»). Додавши до нього 25 очок у заключному поєдинку регулярки проти «Дніпра», Павло увірвався у трійку головних скорерів сезону Суперліги, на символічні 0,08 очка в середньому за матч випередивши Сергія Старцева з «Говерли». Більше, ніж він, з тих баскетболістів, що дограли сезон в українських клубах, набирали лише Латерренс Рід з «Кривбасу» та партнер Буренка по «КБ» Брентлі Байнум.

У першому раунді плей-оф на «бджіл» чекає зустріч із «Прикарпаттям-Говерлою» – колишньою командою захисника, за яку він встиг пограти понад десятиріччя тому у роки золотої Суперліги. До цього протистояння Павло підходить у топовій формі – і це чудова новина для киян.

Фото: ФБУ

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