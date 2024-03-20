Источник: Хргович сразится против Дюбуа 1 июня в Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович (17-0, 14 KO) в следующем бою сразится с британцем Даниэлем Дюбуа (20-2, 19 KO). Так утверждает тренер Хрговича в США Ронни Шилдс.

По словам Шилдса, Хргович встретится с Дюбуа в субботу, 1 июня, в Саудовской Аравии.

Ожидается, что 1 июня в Саудовской Аравии пройдет бой за абсолютный титул чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол – Артур Бетербиев, а в андеркарде – 5 поединков промоутерских компания «Matchroom vs Queensberry».

Дюбуа и Хргович провели свои последние бои в одном карде, на шоу «Day Of Reckoning» 23 декабря в Саудовской Аравии, где Дюбуа победил Джаррелла Миллера нокаутом в последнем раунде, а Хргович легко расправился с Марком Де Мори в первом раунде.

sport.ua