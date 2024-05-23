Известный коуч назвал легенд бокса, с которыми Усику никогда не сравниться

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Именитый американский тренер Андре Розье высказался о новоиспеченном абсолютном чемпионе мира Александре Усике.

«Сейчас совсем другие времена, сейчас гораздо легче стать абсолютным чемпионом. Не стоит сравнивать Усика с Али, как и с Майком Тайсоном, который мог в свое время нокаутировать кого угодно. Украинца не стоит сравнивать с Ленноксом Льюисом, который легко победил бы любого современного хевивейтера. Даже братья Кличко, они просто были лучше, тот же Джордж Форман – один удар, и ты вылетел с ринга. Сейчас могу сказать, что Усик входит в топ-20 лучших хевивейтеров в истории», – признался Розье.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua