Экс-первая ракетка мира и чемпион восьми турниров Grand Slam станет новым капитаном сборной Мира в Кубке Лейвера

Организаторы командного турнира объявили имя нового капитана сборной Мира

Восьмикратный чемпион турниров Grand Slam и экс-первая ракетка мира Андре Агасси возглавит команду Мира со следующего года и сменит на этом посту своего соотечественника Джона Макинроя, который возглавлял команду с 2017 года, когда был проведен первый розыгрыш Кубка Лейвера.

В этом сезоне Андре Агасси присоединится к сборной Мира во время розыгрыша Кубка Лейвера-2024, который состоится 20-22 сентября в Берлине, чтобы лучше подготовиться к своей новой роли и быть официально представленным в качестве следующего капитана сборной Мира.

«Для меня большая честь получить приглашение стать капитаном команды мира Laver Cup», — сказал Агасси. «За семь лет существования Кубка Лейвера болельщикам, в том числе и мне, было очень приятно наблюдать за тем, как великие игроки объединяются в сборные и соревнуются друг с другом в этой невероятной командной обстановке.

Уровень конкуренции на Laver Cup зашкаливает, и легко понять, почему — ты здесь с командой, со своими сверстниками, с парнями, которых ты уважаешь, и у каждого есть своя ответственность. Для меня ключевым моментом будет понимание и управление потребностями игроков в течение года, а также реальное знакомство с ними, чтобы я мог выбирать сочетания, которые дадут нам наилучший шанс одержать победу и привезти домой Кубок Лейвера», — поделился американец своими ожиданиями от новой роли.

«Я надеюсь, что смогу наладить с игроками такое же взаимопонимание, уважение и доверие, как это сделал Джон, и мне не терпится приступить к этой роли, ведь я не отношусь к ней легкомысленно» — добавил Агасси.

Андре Агасси — один из пяти теннисистов, кому удалось собрать карьерный Slam (выиграть хотя бы один раз каждый «мэйджор»). За свою карьеру он выиграл 60 титулов АТР, среди которых восемь побед на турнирах Grand Slam, стал Олимпийским чемпионом в Атланте (1996) и трижды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной США. На первой строчке рейтинга АТР Агасси провел в общей сложности 101 неделю, что является 9-м результатом в истории.

В ближайшее время организаторы турнира объявят имя нового капитана сборной Европы, который заменит шведа Бьорна Борга. Отметим, что следующий розыгрыш Кубка Лейвера пройдет в сентябре 2025 года в Сан-Франциско.

btu.org.ua