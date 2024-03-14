Янник Синнер: «Стараюсь на каждый матч выходить на корт, чтобы сделать все возможное и оставаться психологически сфокусированным»

Третья ракетка мира Янник Синнер ответил на вопросы СМИ, после выхода в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллс

В матче четвертого круга итальянский теннисист в двух сетах победил американца Бена Шелтона

— Очень высокий уровень первого сета и матча в целом. Что, по вашему мнению, сделало сегодня разницу?

— Думаю, было много важных моментов, особенно в первом сете. Еще до тай-брейка мне пришлось спасать несколько брейкпоинтов на ранней стадии, однако я доволен первым сетом, тем, как я дейстововал. Посмотрим, что будет в следующем раунде.

— У вас невероятная серия побед, причем не в простых матчах, а в очень важных соревнованиях. Расскажите о роли уверенности, привычки побеждать. Является ли это действительно преимуществом, помогает ли это вам?

— Я никогда не воспринимаю вещи как должное. Имею в виду, что на каждый турнир, каждый матч ты выходишь на корт, стараясь сделать все возможное, стараясь оставаться психологически сфокусированным. Это то, что я стараюсь делать. Каждый день новый соперник. Сегодня был не только новый соперник, но и левша с невероятно хорошей подачей.

Я с нетерпением жду таких вызовов. Следующий матч — это тоже вызов. Я не знаю своего соперника. Мы играли где-то пять лет назад. Я даже не помню, но поскольку мне об этом сказали, то я знаю. И вот мы видим, что происходит. Он [Легечка] играет невероятно хорошо. Я должен быть очень сосредоточенным с первого же очка, и надеюсь, что смогу показать хороший теннис.

— Можете немного рассказать о своей подаче и эволюции ударов за последние два сезона. Кажется, что по статистике она становится лучше с каждым годом, начиная с 2022 года. Какие причины того, что вы сейчас имеете такую эффективную подачу?

— Когда ты молод, гораздо легче совершенствоваться, не так ли? Физически ты растешь, много работаешь в спортзале. Ты становишься сильнее. Ты можешь подавать быстрее в течение более длительного периода времени.

Мне все еще 22, скоро будет 23, и я надеюсь, что смогу улучшить свою подачу в течение следующих лет, пока она не станет стабильной. А когда она станет стабильной, а я чувствую, что сейчас она постепенно становится таковой, тогда можно будет выбирать и способ подачи. Не только очень быстрый. Вы можете подавать кик или слайс, или направлять в корпус.

Но чтобы достичь этого, вы также должны понять, что работает лучше всего. В прошлом году я изменил технику подачи в середине сезона. Позади уже много работы.

— Как много вы видели из вчерашнего матча Новака Джоковича и насколько хорошо вы знаете Луку Нарди?

— Да, мы знакомы, не скажу, что очень хорошо, но достаточно хорошо. Он должен был тренироваться со мной в межсезонье этого года. На второй день он подвернул лодыжку, поэтому вернулся обратно.

Но я его знаю. Он невероятный игрок. Большой, большой талант. Он построил сейчас, насколько я знаю отличную команду. Сейчас в Италии, у нас есть много замечательных тренеров, много хороших структур, на которых игроки могут строить свою карьеру.

Он действительно хороший парень, и я очень за него рад. Это такие моменты, знаете, когда играешь против первой ракетки мира, выходишь на корт и никогда не знаешь, чего ожидать, что произойдет. Знаете, победить Новака, когда играешь против него впервые, это невероятно, не так ли?

Я очень рад за него и надеюсь, что он сможет показать хороший теннис в будущем. Я чувствую, что мы будем видеть его еще долго, потому что, если он будет здоров физически, то с точки зрения тенниса, он играет невероятно хорошо, у него хорошие руки.

— Если вы оглядываетесь на свою карьеру, есть ли какой-то конкретный матч или конкретный турнир, или решение, которое вы приняли, которое можно назвать переломным моментом или чем-то вроде того?

— Нет, в прошлом году я был другим, в этом году я другой, и, надеюсь, в следующем году я снова буду другим. Были такие матчи, как, например, матч против Карлоса [Алькараса] на US Open, когда у меня был матчбол, а также в прошлом году против Саши [Зверева] на US Open.

Даже если это больно, я просто пытаюсь понять, что произошло в таких матчах. Вы не можете заснуть ночью, потому что все еще думаете об игре. Да, главное — понять процесс и стараться работать еще усерднее на следующий день.

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