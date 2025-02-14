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Теннис

Кого підтримаєш? betking пропонує спеціальний бонус до чемпіонського бою Дениса Берінчика

Ліцензійна букмекерська компанія betking спеціально до бою українського боксера Дениса Берінчика представила новий бонус для своїх гравців.

Опис бонусу
Розділ з бонусами на офіційному сайті і в мобільному додатку betking тепер оснащений розділом «Спорт». У нього потрапляють діючі акції, які спрямовані на отримання подарунків для беттінгу. Серед активних акцій букмекера з’явилася спеціальна пропозиція «Страховка на бій Берінчика».

Взяти участь у цій акції можуть зареєстровані клієнти БК, а вивчити умови можна тільки після авторизації в особистому кабінеті. Максимальний розмір повернення за ставкою становить 20 000 гривень.

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Як отримати бонус
Отримати бонус «Страховка на бій Берінчика» від БК betking можна на наступних умовах:

• Відкрити рахунок на сайті БК betking;
• Перейти в розділ «Бонуси» та вкладку «Спорт»
• Активувати «Страховка на бій Берінчика»
• Поставити на будь-яку подію в матчі, без обмежень в коефіцієнті
• В разі програшу ставки, на бонусний рахунок буде нараховано 50% від втрачених коштів, але не більше 20 000 грн.

Як відіграти бонус
Бонусні кошти, отримані в акції «Страховка на бій Берінчика» від букмекерської контори betking необхідно відіграти згідно зі встановленим регламентом.

Нижче зібрані основні умови відіграшу:

• Повертається 50% від суми ставки на чемпіонський бій Дениса Берінчика проти Кейшона Девіса в разі програшу
• Страховка діє тільки на маркети переможця – тобто «Переможець» або «Перемога»
• Активуйте страховку в купоні перед тим, як зробити ставку
• Кількість ставок: 1
• Максимальна сума бонусу та максимальна сума виплати: 20 000 грн.
• Бонус можна відіграти тільки в категоріях: футбол, теніс, баскетбол, настільний теніс і кіберспорт
• Вейджер: х14 на суму бонусу
• Відіграш зараховується тільки ставками типу ординар на Live і Prematch події, мін. коефіцієнт 1.6. Не зараховуються поліпшені коефіцієнти, повернуті ставки, кешаут, ставки з 0%
• Бонус доступний для відіграшу 14 днів з моменту активації. Після закінчення цього терміну бонусний баланс буде анульовано
• Бонус анулюється в разі використання для відіграшу пов’язаних маркетів з однієї події

Нагадаємо, що бій між українським боксером Денисом Берінчиком і американцем Кейшоном Девісом відбудеться 14 лютого 2025 року на легендарній арені «Медісон-сквер-гарден» у Нью-Йорку. На кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі, яким володіє Берінчик.

Денис Берінчик – 36-річний український боксер, срібний призер Олімпійських ігор 2012 року. Його професійний рекорд становить 19 перемог (9 нокаутом) і жодної поразки. У травні 2024 року він завоював титул чемпіона світу за версією WBO, перемігши Емануеля Наваррете.

Кейшон Девіс – 25-річний американський боксер, срібний призер Олімпійських ігор 2021 року. Його професійний рекорд – 12 перемог (8 нокаутом) без поразок. У листопаді 2024 року Девіс здобув перемогу над аргентинцем Густаво Лемосом, тричі відправивши його в нокдаун за два раунди.
 

btu.org.ua

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