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Футбол

Много фолов и ударов мимо ворот. Порту – Рома 1:1. Обзор матча

Много фолов и ударов мимо ворот. Порту – Рома 1:1. Обзор матча

    • "Капитолини" забили мяч в раздевалку, до этого получив 4 желтые карточки и осуществив вынужденную замену из-за травмы Пауло Дибалы. На экваторе второго тайма "драконы" сравняли счет, а через несколько минут "джаллоросси" остались в меньшинстве. Но хозяева не воспользовались преимуществом в составе.

    Команды нанесли 27 ударов на двоих, но только в шести случаях мяч попал в створ. Также "волки" заработали 8 предупреждений.

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    Порту. Эштадиу ду Драгау, 37 129 зрителей

    Порту – Рома 1:1

    Голы: Моура, 67 – Челик, 45+5

    Удаление: Кристанте, 72 (Рома)

    www.ua-football.com

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