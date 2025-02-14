Много фолов и ударов мимо ворот. Порту – Рома 1:1. Обзор матча

"Капитолини" забили мяч в раздевалку, до этого получив 4 желтые карточки и осуществив вынужденную замену из-за травмы Пауло Дибалы. На экваторе второго тайма "драконы" сравняли счет, а через несколько минут "джаллоросси" остались в меньшинстве. Но хозяева не воспользовались преимуществом в составе.

Команды нанесли 27 ударов на двоих, но только в шести случаях мяч попал в створ. Также "волки" заработали 8 предупреждений.

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Смотрите обзор первого матча 1/16 финала Лиги Европы

Порту. Эштадиу ду Драгау, 37 129 зрителей

Порту – Рома 1:1

Голы: Моура, 67 – Челик, 45+5

Удаление: Кристанте, 72 (Рома)

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