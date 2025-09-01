Клуб Ярмолюка подпишет нападающего Арсенала

Как сообщает Фабрицио Романо, добавляя фирменное "Here we go", "Брентфорд" согласовал трансфер вингера "Арсенала" Риса Нельсона.

Англичанин решил присоединиться к "Брентфорду" на правах аренды, отклонив интерес других клубов АПЛ и европейских команд. В настоящее время он направляется на медицинское обследование.

В прошлом сезоне Нельсон выступал на правах аренды за "Фулхэм", проведя всего 13 матчей в составе "коттеджеров". Он забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

Что касается "Арсенала", то всего на его счету 8 голов и 9 ассистов в 90 матчах за "канониров" во всех турнирах.

