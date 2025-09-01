Карлос Алькарас: “Обо мне часто говорят, что я недостаточно стабилен, но цифры доказывают обратное”

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата США



Карлос Алькарас одолел француза Артура Риндеркнеха в 1/8 финала US Open. Испанец впервые в карьере вышел в четвертьфинал на всех «мэйджорах» в течение одного сезона и стал вторым игроком, рожденным после 1990 года, кому удалось показать такой результат (первым был Янник Синнер в прошлом году). На US Open Алькарас сыграет свой 13-й четвертьфинал на турнирах Grand Slam и четвертый в Нью-Йорке.

– Карлос, поздравляем с победой. Впереди матч с Иржи Легечкой. Какие мысли о сопернике?

– Он очень сильный. У него мощная подача, сильные удары, стабильность в игре. Я всегда испытываю трудности, когда играю против него. В этом году мы встречались дважды: я проиграл один раз, а второй – выиграл. Поэтому сейчас важно проанализировать те матчи: что я сделал хорошо, а что нет, чтобы в четвертьфинале быть максимально готовым.

– На 11 из последних 12 «мэйджоров» вы доходили как минимум до четвертьфинала. Это невероятная стабильность. Как вы сами это оцениваете?

– Возможно, обо мне часто говорят, что я недостаточно стабилен, но эти цифры доказывают обратное. Это хороший показатель, и я горжусь этим. Иногда я слишком строг к себе и думаю, что четвертьфинала или даже полуфинала мало. Но надо видеть больше, чем просто результат: если ты показываешь хороший теннис на такой стадии, это уже здорово.

– Ранее вы говорили, что воспоминания о прошлом году оставили неприятный осадок. Что чувствуете сейчас?

– Теперь я об этом не думаю. Когда выхожу на корт, чувствую себя отлично физически, хорошо бью по мячу и стараюсь просто наслаждаться игрой. Конечно, у меня есть задачи на каждый матч, но прежде всего хочу получать удовольствие от пребывания на корте.

– Для болельщиков сегодняшняя игра выглядела почти безупречной. А над чем вы сами работаете в дни между матчами?

– Каждую тренировку стараюсь подстраивать под следующего соперника. Например, перед матчем с Артуром мы отрабатывали, как действовать против его подачи. Завтра будем готовиться именно к игре Легечки. Это легкие тренировки, чтобы сохранить энергию, но при этом дать те ощущения, которые нужны на матч.

– Вы говорили, что смотрите фильмы и сериалы, чтобы лучше общаться на английском. Что именно смотрите сейчас?

– Я больше фанат кинолент, чем сериалов. Недавно посмотрел “Криминальное чтиво”, “Остров проклятых”, “Умник Уилл Хантинг”. Из сериалов мне понравился “Форс-мажоры” – длинный, но очень хороший.



