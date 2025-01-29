Брисбен. Марченко одержал волевую победу в финале квалификации и прошел в основную сетку “челленджера”

Илья Марченко успешно преодолел квалификацию на “челленджере” в Австралии



Брисбен, Австралия • 27 января-2 февраля • хард • $100,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Квалификация. Финал

Илья Марченко (Украина, 2) – Томас Брейтвейт (Австралия, ALT) 3:6, 6:3, 6:2

Марченко затратил на свою победу чуть более двух часов игрового времени. Украинец шесть раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок, проиграл один гейм на своей подаче и сделал три брейка.

37-летний Илья Марченко, который в данный момент является тренером Катарины Завацкой и капитаном женской национальной сборной, впервые с октября прошлого года сыграет в основной сетке турнира серии ATP Challenger. В первом круге основы соперником украинца будет американец Кристиан Лангмо (№403 АТР).

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