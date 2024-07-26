Прага. Линетт и Френх встретятся в историческом для Тура финале

На турнире WTA 250 в Праге состоялись полуфинальные матчи

Прага, Чехия • 21-26 июля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Нао Хибино (Япония)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Магда Линетт (Польша, 4) – Линда Носкова (Чехия, 1) 6:3, 3:6, 7:6(2)

Магдалена Френх (Польша, 6) – Лаура Самсон (Чехия, WC) 3:6, 6:0, 4:2 (отказ)

Магда Линетт проведёт восьмой финал в рамках WTA-тура и второй в этом сезоне: в апреле полька уступила в матче за титул на грунтовом турнире в Руане. Завтра Магда будет бороться за третий одиночный трофей.

Магдалена Френх впервые вышла в финал на турнире WTA. Полька стала третьей теннисисткой из своей страны в текущем сезоне, которая сыграет в решающем матче на уровне Тура – до этой стадии доходили Ига Швёнтек и Магда Линетт.

Линетт и Френх ранее встречались один раз: в 2022 году Магдалена обыграла соотечественницу в четвертьфинале турнира WTA 125 в Сен-Мало, который также проходил на грунтовом покрытии.

Это будет первый решающий матч в Открытой Эре на уровне WTA, в котором сыграют представительницы Польши.

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