ЛЕ. Польша наконец-то тормозит в Таблице коэффициентов, Шериф Гуры снова проиграл, Аякс дожал нашего конкурента

Первые матчи второго квалификационного раунда

Фото – Ігор Семйон, UA-Футбол

Второй квалификационный раунд Лиги Европы – это восемнадцать команд, разделенный на девять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги Европы; проигравшие переместятся в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

Первые матчи стадии состоялись в четверг, 25-го июля, 2024-го года.

"Висла" (Польша) – "Рапид" (Вена, Австрия) 1:2

Голы: Гофманн 79 – Янссон 37, Зайдль 53

Удаление: Болл 45+6 ("Рапид", прямая красная)

Польша очень сильно начала этот еврокубковый сезон, но сейчас немного притормозила. Проиграл "Шленск", проиграла сейчас "Висла". И это при том, что второй мяч "Рапид" оформил уже в меньшинстве.

Класс австрийской команды выше. Ждем, что через неделю венцы подтвердят свое преимущество.

"Ружомберок" (Словакия) – "Трабзонспор" (Турция) 0:2

Голы: Трезеге 39, Канак 90+1

Для "Ружомберока" успех уже то, что команда прошла первый квалификационный раунд Лиги Европы. Выше головы не прыгнешь. Надо готовиться к квалификации Лиги конференций и там стараться зацепиться за основной этап. А вот "Трабзонспор" – это вполне себе команда уровня Лиги Европы.

"Мольде" (Норвегия) -"Силькеборг" (Дания) 3:1

Голы: Кааса 2, Эйкрем 45+1, Эриксен 49 – Линд 35

Северное дерби осталось за норвежцами. Это неудивительно, ведь "Мольде" по сравнению с "Силькеборгом" – более опытная команда. Датчане оставили для себя призрачную надежду одним забитым мячом на чужом поле. Но будет тяжело.

"Шериф" (Молдова) – "Эльфсборг" (Швеция) 0:1

Гол: Гедлунд 86

"Шериф" уже не тот. Молдаване под руководством Юрия Гуры едва-едва прошли "Зиру" в предыдущем круге отбора, а сейчас проиграли "Эльфсборгу".

Неудачник этой пары в третьем раунде Лиги конференций сыграет с победителем пары "Олимпия" – "Полесье". Можно было бы говорить, что определяется потенциальный соперник представителя Украины, но после 0:2 для житомирцев в первом матче – перспективы крайне плохи.

"Панатинаикос" (Греция) – "Ботев" (Болгария) 2:1

Голы: Еремеефф 8, Бакасетас (пен.) 44 – Корошец 71

"Панатинаикос" сегодня подписал Тете, но бразилец, понятное дело, против "Ботева" не играл. Однако и без него греки победили – помог, в частности, и Беньямин Вербич, вышедший на поле в конце игрового времени.

Однако "Ботев" оставил для себя надежду и рабочие шансы на ответный матч, забив свой гол. Через неделю точно будет борьба.

"Корвинул" (Румыния) – "Риека" (Хорватия) 0:0

"Корвинул" представляет второй румынский дивизион, но команда эта очень сбитая. Спасибо ей за то, что отобрала очки у представителя конкурента Украины в Таблице коэффициентов.

"Аякс" (Нидерланды) – "Войводина" (Сербия) 1:0

Гол: ван ден Бомен 86

Во-первых, непривычно видеть "Аякс" на столь ранних этапах отбора не самого престижного европейского турнира. Во-вторых, даже здесь у именитой нидерландской команды были огромные проблемы. Скромную "Войводину" удалось дожать только в конце игрового времени. Спасибо и за то – немного притормозили конкурента Украины в Таблице коэффициентов.

Но 1:0 – это не тот счет, который может успокаивать перед выездом в гости к сопернику.

"Килмарнок" (Шотландия) – "Серкль Брюгге" (Бельгия) 1:1

Голы: Вотсон 70 – Олаигбе 55

Команды, которые могут затеряться среди звездных представителей Лиги Европы. Лига конференций – как раз для них, но после этого противостояния туда опустится лишь одна. Сейчас шансы равны. 1:1 дают много вариантов на ответный матч.

"Брага" (Португалия) – "Маккаби" (Петах-Тиква, Израиль) 2:0

Голы: Орта 56, Залазар (пен.) 59

Тотальное преимущество португальской команды: более двадцати ударов, при том, что соперник ответил лишь тремя (ни одного в створ). Проблема "Браги" заключается в реализации. "Пушкари" могли уже в этом матче снимать вопрос об обладателе путевки в следующий раунд, а так еще придется понервничать.

Хотя класс соперников – абсолютно разный, поэтому и через неделю "Маккаби" (Петах-Тиква) вряд ли придумает что-то невероятное. Лига конференций – вот формат для этой израильской команды.

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