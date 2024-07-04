«Детройт» объявил о подписании Тарасенко

Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports

Российский нападающий Владимир Тарасенко стал игроком «Детройта».

«Ред Уингз» подписали с 32-летним россиянином, который на этой неделе стал неограниченно свободным агентом, двухлетний контракт с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год.

Сезон-2023/24 Тарасенко начинал в «Оттаве». Он сыграл 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 41 (17+24) очко.

В марте 2024 года его обменяли во «Флориду», в составе которой российский форвард стал обладателем Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате за «Пантерз» он сыграл 19 матчей в регулярном чемпионате, набрав 14 (6+8) очков, а также отметился пятью голами и четырьями результативными передачами в 24 встречах плей-офф.

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