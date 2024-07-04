Уимблдон. Паолини впервые вышла в третий круг, «квалифаер» Картэл сыграет против второй ракетки мира Гауфф

Результаты матчей третьего игрового дня на турнире в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующая чемпионка: Маркета Вондроушова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Лулу Сунь (Новая Зеландия, Q) — Юлия Стародубцева (Украина, Q) 4:6, 6:3, 6:2

Чжу Линь (Китай) — Анастасия Павлюченкова (-, 25) 6:4, 6:3

Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Элизе Мертенс (Бельгия) 6:1, 6:2

Мария Саккари (Греция, 9) — Аранча Рус (Нидерланды) 7:5, 6:3

Даяна Ястремская (Украина, 28) — Варвара Грачёва (Франция) 3:6, 6:4, 7:6(5)

Донна Векич (Хорватия) — Эрика Андреева (-, LL) 6:2, 6:3

Жасмин Паолини (Италия, 7) — Грет Миннен (Бельгия) 7:6(5), 6:2

Бьянка Андрееску (Канада, SR) — Линда Носкова (Чехия, 26) 6:3, 7:6(5)

Диана Шнайдер (-) — Слоан Стивенс (США) 6:1, 6:1

Эмма Наварро (США, 19) — Наоми Осака (Япония, WC) 6:4, 6:1

Сонэй Картэл (Великобритания, Q) — Клара Бюрель (Франция) 6:3, 5:7, 6:3

Коко Гауфф (США, 2) — Анка Тодони (Румыния, Q) 6:2, 6:1

Эмма Радукану в следующем раунде встретится с девятой ракеткой мира Марией Саккари, которую обыграла в 2021 году в полуфинале US Open, где в итоге стала чемпионкой.

Жасмин Паолини впервые за четыре выступления в основной сетке Уимблдона смогла выйти в третий круг. Ранее итальянка проигрывала в первом же раунде. Дальше Паолини встретится с Бьянкой Андрееску, которая возвращается в Тур после травмы спины. Месяц назад итальянка победила Андрееску в третьем круге Ролан Гаррос.

Сонэй Картэл (№298) во втором матче подряд оказалась сильнее теннисистки, входящей в топ-50. Напомним, в прошлом раунде британка обыграла 29-ю сеяную Сорану Кырстю. Картэл впервые вышла в третий круг на турнире Grand Slam и встретится со второй ракеткой мира Коко Гауфф.

Шесть матчей с нижней половины сетки пройдут в четверг. Сегодня на Уимблдоне расписание корректировалось из-за дождя

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua