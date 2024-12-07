“Если ты выйдешь, я причиню тебе вред”. Первая ракетка Великобритании рассказала об угрозах из социальных сетей

Первая ракетка Великобритании Кэти Бултер рассказала о проблемах, которые у нее стали возникать вместе с ростом ее рейтинга и популярности среди болельщиков



28-летняя теннисистка провела свой лучший сезон, выиграв два титула WTA (один из них в Сан-Диего, где она победила в финале украинку Марта Костюк) и обновив свой рейтинговый рекорд – 23-е место. Последние 1,5 года Кэти Бултер возглавляет национальный рейтинг, привлекая внимание все большего количества поклонников тенниса.

«Бывали случаи, когда меня преследовали», — призналась Бултер в интервью The Guardian. «Однажды я заехала за Алексом [Алекс де Минор – австралийский теннисист и бойфренд британки] в Куинс. За мной следила машина. Мы отправились на Слоан-сквер, прогулялись по магазинам, а машина продолжала нас преследовать до самого дома. К счастью, со мной был Алекс, поэтому я чувствовала себя в безопасности, но ощущение было не из лучших».

Бултер отмечает, что подобное происходит не только с ней, а является общей проблемой для женщин. «Мы, женщины, часто задумываемся об этом. Когда остаешься одна дома ночью, такие мысли иногда приходят в голову».

Кэти старается не придавать значения внешним мнениям и меньше времени проводить в соцсетях, где теннисисты часто сталкиваются с критикой. Вместо этого она проводит время с семьей. Ее близкие отношения с дедушкой вдохновили Бултер на сотрудничество с благотворительной организацией Age UK во время пандемии COVID-19. Недавно она провела сессии по теннису для пожилых людей, которые, по ее словам, «заново зарядили ее энергией».

Однако с популярностью приходят и угрозы. Бултер вспоминает, как на турнире в Ноттингеме ей угрожал человек через социальные сети: «Мне писали: “Я снаружи. Если ты выйдешь, я причиню тебе вред”. Я сразу сообщила об этом в WTA, и они нашли человека прямо на территории турнира. Такие ситуации происходят постоянно. К счастью, WTA делает всё, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Это, конечно, немного успокаивает», – поделилась своими воспоминаниями британская теннисистка.



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