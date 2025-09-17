Сезон, который переписывает историю “мэйджоров”. Янник Синнер, Карлос Алькарас и их достижения в Нью-Йорке

Топ-10 достижений и рекордов теннисистов после полуфиналов на Открытом чемпионате США



После полуфинальных матчей на US Open Карлос Алькарас и Янник Синнер достигли новых вершин. Портал “Большой теннис Украины” предлагает подборку достижений первых двух номеров мирового рейтинга.

1. Янник Синнер и Карлос Алькарас стали первыми игроками в истории, которые трижды за один год встретятся друг с другом в финале “мэйджора”.

2. Янник Синнер в 24 года и 8 дней стал самым молодым игроком в истории, который дошел до четырех финалов турниров Grand Slam в сезоне. В целом он четвертый теннисист после Рода Лейвера, Роджера Федерера и Новака Джоковича, кому это удалось.

3. Карлос Алькарас прошел путь к финалу US Open без единого проигранного сета. Последний раз подобное удавалось только Ллейтону Хьюитту (2004), Рафаэлю Надалю (2010) и Роджеру Федереру (2015).

4. Алькарас в 22 года и 111 дней стал вторым самым молодым с 1978 года игроком, который дошел до финалов “мэйджоров” на трех разных покрытиях в сезоне. Младше был только Бьорн Борг (22 года и 84 дня).

5. Синнер стал четвертым игроком в Открытой Эре, который сыграет в пяти подряд финалах Grand Slam, после Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Также он самый молодой среди них.

6. Синнер стал четвертым игроком в Открытой Эре, который два года подряд дошел до финала на Australian Open и US Open. До него это удавалось Джимми Коннорсу (1974-75), Роджеру Федереру (2006-07) и Новаку Джоковичу (2011-13, 2015-16).

7. Впервые с момента создания рейтинга ATP в 1973 году в финалах всех четырех турниров Grand Slam сезона встретятся первая и вторая ракетки мира.

8. Карлос Алькарас стал пятым игроком, который побеждал Новака Джоковича на всех трех покрытиях (хард, грунт, трава). Ранее это удавалось Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю, Энди Маррею и Яннику Синнеру.

9. Синнер продлил свою победную серию на хардовых турнирах Grand Slam до 27 матчей и сравнялся по этому показателю с Новаком Джоковичем. Впереди только Роджер Федерер с 40 победами. Также эта победа в полуфинале US Open стала для Синнера 300-й в Туре.

10. Для Алькараса это седьмой финал “мэйджора” в карьере и третий в текущем сезоне (после Ролан Гаррос и Уимблдона). Также для него это второй решающий матч в Нью-Йорке: три года назад он выиграл здесь свой дебютный титул Grand Slam.



