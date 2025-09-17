Айо Комацу: Наша цель – финиш в первой десятке

Пресс-служба Haas F1, рассказывая о подготовке к предстоящему Гран При Азербайджана, напомнила, что гонка в Баку появилась в календаре в том же 2016 году, когда американская команда дебютировала в чемпионате. Правда, тогда это был Гран При Европы, но это уже детали.

Оба гонщика нынешнего состава команды в своё время финишировали на городской трассе в столице Азербайджана в призовой десятке: лучшим результатом Эстебана Окона было 6-е место в 2017 году, а Оливер Берман заработал призовой балл, заняв 10-е место в прошлогодней гонке, когда он заменял Кевина Магнуссена.

Айо Комацу, руководитель команды: «Мы предвкушаем возвращение на улицы Баку, на эту сложную трассу с множеством медленных поворотов и очень длинной прямой. Нам предстоит использовать резину трёх самых мягких составов, поэтому, как всегда, будет критически важно добиться эффективной работы шин.

В Монце, несмотря на то, что мы не готовили к той гонке особую версию машины, до призовой десятки нам не хватило совсем немного, и то из-за ряда инцидентов, поэтому сейчас настроены отыграться. При столь высокой плотности результатов в середине пелотона мы должны приложить максимум усилий, чтобы получить шанс на финиш в первой десятке – именно на это мы и нацеливаемся».

Оливер Берман: «Очень радостно возвращаться на трассу, на которой я уже выступал за Haas F1, когда в прошлом году заменял одного из гонщиков. Тогда я финишировал десятым, и воспоминания о том уик-энде останутся со мной надолго. Я тогда ещё только знакомился с командой, и опыт взаимодействия со всеми сотрудниками очень помог мне в подготовке к этому году.

На Baku City Circuit я побеждал в молодёжных категориях, мне нравится скоростной характер трассы, хотя местами она узкая, и чтобы хорошо проехать круг, нужно по-настоящему постараться. Но когда всё получается, ты испытываешь очень приятное чувство».

Эстебан Окон: «После трудной гонки в Монце мы готовимся к возвращению на трассу в Баку в этот уик-энд. Гоняться там очень интересно, поскольку у этого кольца «двойственный» характер: с одной стороны, там есть извилистые участки с узкими поворотами, с другой, есть и очень длинные прямые.

Это требует постоянной полной концентрации, поскольку ты всё время едешь вдоль стен, особенно на самой узкой секции в старом городе. В предыдущие годы мы не раз были свидетелями моментов, когда на трассе начинался хаос, но если тебе удаётся избежать неприятностей, то может представиться шанс, которым надо воспользоваться.

В Баку всегда важно найти правильный компромисс в процессе работы с настройками, чтобы машина нормально справлялась с медленными поворотами, с неровностями трассы и была быстрой на двух очень длинных прямых. Поэтому надо постараться эффективно поработать на тренировках в пятницу, чтобы получить благоприятную возможность бороться за очки».

