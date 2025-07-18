Роуланд: В нужный момент Линдблад будет готов

Чемпион Формулы E Оливер Роуланд уверен в скором переходе участника молодёжной программы Red Bull Арвида Линдблада в Формулу 1…

Оливер Роуланд: «Когда в Сильверстоуне Линдблад дебютировал в рамках Гран При, я испытал гордость. Молодой парень, которого я знаю с семи лет, вместе с Максом Ферстаппеном пилотировал машину Red Bull. Это был невероятный момент.

У меня нет сомнений в том, что Арвид достаточно талантлив, чтобы выступать в Формуле 1. В этом плане первая тренировка ничего не изменила. Это всегда сложный момент, насыщенный событиями – за час нужно многое сделать, а пройденная дистанция не так велика. Так что он скорее просто «поставил галочку» – теперь в его жизни есть такой опыт, и он готов двигаться дальше.

За кулисами сейчас реализуется более масштабная программа, направленная на его подготовку к Формуле 1, и я уверен в том, что в нужный момент он будет готов».

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