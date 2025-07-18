Шульга помог Бостону обыграть Лейкерс, Скапинцев набрал пять очков в матче с Хьюстоном в Летней лиге НБА

Оба украинца получили игровое время

В ночь на 18 июля состоялись шесть матчей Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Бостон Селтикс победил Лос-Анджелес Лейкерс — 87:78. Украинец Максим Шульга вышел в стартовой пятерке Селтикс: за более чем 22 минуты, игрок оформил четыре очка, три подбора, четыре ассиста и два перехвата.

Также игровую практику заполучил Дмитрий Скапинцев. Его Портленд Трэйл Блэйзерс триумфовал над Хьюстон Рокетс (102:83), а украинец набрал пять очков и четыре подбора.

Бостон и Портленд в Летней лиге НБА оформили по три победы и одному поражению. В плей-офф выйдут четыре лучших франшизы.

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