«Даллас» – лише друга команда в історії НБА, яка вийшла до фіналу з п’ятим посівом. Згадаєте, хто був першим?

«Мавс» стартували в плей-оф з п'ятого посіву, вигравши три поспіль серії, в яких у них не було переваги домашнього майданчика. «Даллас» став лише другою командою в історії НБА, яка дійшла до фіналу сезону із п'ятим посівом (у вирішальній серії техасці зіграють проти «Бостона», що показав найкращий результат в регулярному чемпіонаті).

Першим таким колективом був «Маямі» в сезоні-2019/20. Тоді у фіналі в шести матчах «Хіт» поступилися «Лейкерс».

«Даллас» має можливість стати першим в історії п'ятим посівом, що здобув чемпіонський титул. Наразі лише одній команді вдавалося стати чемпіоном, стартуючи в плей-оф не з топ-4 у своїй конференції. Це зробив інший техаський колектив – «Г'юстон» у 1995-му взяв титул із шостим посівом.

Фото: The New York Times

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