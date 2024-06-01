Чемпіони WWE отримали можливість «поспілкуватися» з кубком Ларрі О’Браєна, який вручають за перемогу в НБА

У НБА визначилися фіналісти сезону, якими стали «Бостон» та «Даллас». Одразу після цього головна нагорода НБА, чемпіонський кубок Ларрі О'Браєна (названий на честь колишнього комісара ліги), з'явився на шоу WWE SmackDown.

Там з ним встигли буквально поспілкуватися головні зірки компанії – чемпіон WWE Коді Роудс та чемпіонка WWE серед жінок Бейлі.

Бейлі сказала, що Кубок дуже гарно виглядає разом з її титулом та навіть взяла чемпіонський трофей в руки.

А Коді Роудс запитав, про що «Ларрі» хотів би поговорити.

Скриншоти: WWE/X

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