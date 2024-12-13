НБА. Лэнь помог Сакраменто обыграть Нью-Орлеан, Бостон одержал уверенную победу над Детройтом

Состоялись три очередных поединка в рамках регулярного сезона НБА

В ночь на 13 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли три матча очередного игрового дня регулярного сезона.

Сакраменто, цвета которого защищает украинский центровой Алексей Лэнь, на выезде одержал победу над Нью-Орлеаном (111:109). Украинец провел на площадке чуть более шести минут, записав в свой актив один подбор и одну передачу.

В остальных матчах Бостон уверенно обыграл Детройт (123:99), а Майами на домашней площадке триумфовал в игре с Торонто (114:104).

НБА. Регулярный сезон

Бостон Селтикс — Детройт Пистонс — 123:99 (27:16, 32:28, 34:24, 30:31)

Майами Хит — Торонто Рэпторс — 114:104 (23:27, 35:24, 31:25, 25:28)

Нью-Орлеан Пеликанс — Сакраменто Кингз — 109:111 (26:28, 29:35, 28:38, 26:20)

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