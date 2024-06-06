Як «Бостон» та «Даллас» грали перші матчі фіналів НБА у 21-му сторіччі. Пригадуємо історію

7 червня стартує фінал НБА «Бостон» – «Даллас». Найкраща команда регулярки-2023/24 розпочне серію на домашньому майданчику.

«Селтікс» грали в фіналах НБА тричі у 21-му сторіччі, «Маверікс» – двічі. Обидва колективи по одному разу вигравали титул: представник Сходу у 2008-му, а Заходу – у 2011-му.

Перед першим матчем фіналу-2024 погляньмо на статистику команд-учасниць в дебютах серії. Перемоги-поразки у перших матчах:

«Бостон»: 2-1. 4:2 проти «Лейкерс» у 2008-му, 3:4 проти «Лейкерс» у 2010-му, 2:4 проти «Голден Стейт» у 2022-му.

«Даллас»: 1-1. 2-4 проти «Фінікса» в 2006-му, 4:2 проти «Маямі» в 2011-му.

Фото: Mavs Moneyball

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