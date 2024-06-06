Усик признался, была ли у него сломана челюсть после боя с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик рассказал о своих травмах, которые он получил в бою за титул абсолютного чемпиона мира против британца Тайсона Фьюри.

«Перелом челюсти? Да, я действительно после боя услышал, что что-то не так. Это не то чтобы была боль, просто были странные ощущения, которых у меня не было раньше. Я сказал своей команде, что возможно у нас проблемы, я не понимал просто, что происходит, но все обошлось», – сказал Усик.

Ранее Красюк рассказал о якобы повреждении челюсти Усика после поединка с Фьюри.

sport.ua